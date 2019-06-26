Батьки убитого поліцейськими хлопчика звернулися до Зеленського

Бабуся 5-річного Кирила Тлявова, у вбивстві якого підозрюють двох вже екс-співробітників поліції, заявила, що Державне бюро розслідувань не реагує на її запити щодо ходу розслідування.

Під час прес-конференції 26 червня бабуся хлопчика Олександра Тлявова заявила, що ДБР не відповідає на її запити щодо затриманих. У справі, як вважає родина, мають бути притягнуті більше людей, йдеться в "Громадське".

"У мене неоднозначне ставлення до розслідування. Я їм постійно дзвоню, але ніякої реакції на мої дзвінки, щоб мене прийняли в ДБР. Вони посилаються, що я їм заважаю. Один раз я туди попала. Слідчий мені сказав: "А вам буде легше, щоб вони усі четверо сиділи?". ДБР на мої звернення не реагує. Вони мене за плечі відганяють, щоб я була відсутня при жодному експерименті", — заявила вона.

Адвокат родини Андрій Левковець повідомив, що ДБР ігнорує 15 клопотань про проведення тих чи інших слідчих дій про повідомлення підозри та допитів.

"Ми звертаємось до президента України з проханням і вимогою забезпечити дотримання Конституційних прав сім’ї Тлявових щодо справедливого суду та розслідування. Ми не просимо президента тиснути на правоохоронні органи, проте ми просимо забезпечити належне функціонування системи", — заявив адвокат.

Він вважає, що ДБР "прикриває злочини поліцейських".

Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. Основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

Лікарі не змогли дістати кулю з черепа п'ятирічної дитини, 3 травня у київській лікарні від вогнепального поранення - хлопчик помер.

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