Родину Владислава Мангера підозрюють у можливому фінансуванні вбивства Гандзюк, - СБУ

х підозрюють у фінансуванні Олексія Левіна, відомого в кримінальному світі за прізвиськом "Москал-молодший" і який наразі переховується за кордоном.

Левіна вважають одним із ключових організаторів вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, інформують в "Громадське".

Як йдеться у матеріалах суду, СБУ веде розслідування проти голови Херсонської облради і помічника депутата облради Левіна (прізвиська "Москал-молодший" і "Кілер") за підозрою в організації нападу на Гандзюк.

Левін залишив Україну 19 серпня 2018 року і наразі переховується від слідства, у зв'язку з чим його оголошено в міжнародний розшук.

"Разом з тим, отримано інформацію про те, що для подальшого переховування ОСОБА_2 (Левін – ред.) за кордоном останньому на відповідні банківські рахунки здійснюються перерахування грошових коштів. […] Переховуючись від правоохоронних органів за межами України протягом тривалого часу, не маючи стабільних джерел доходу, ОСОБА_2 (Левін – ред.) отримує фінансову підтримку від його близьких родичів, родичів дружини, а також його спільників вчиненого нападу", — зазначається в матеріалах справи.

Нагадаємо, Верховна Рада України заслухала та затвердила звіт Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів.

Нагадаємо, напередодні активісти провели акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?" під час в Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходила в Канаді.

Активісти підняли плакати "Хто замовив Катю Гандзюк?", коли на сцені заходу перебував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в центрі Херсона облили кислотою активістку Катерину Гандзюк. 4 листопада вона померла в лікарні.

Батько Гандзюк заявляв, що організатор вбивства його дочки пов'язаний з главою Херсонської облради Владиславом Мангером, головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим і його замом Євгеном Ріщуком.

Правоохоронні органи затримали тільки Мангера і заявили, що на Гордєєва і Ріщука доказів немає.

У квітні 2019 року президент Петро Порошенко звільнив Гордєєва з посади голови Херсонської ОДА.

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