Звіт ТСК щодо вбивства Катерини Гандзюк затвердили у Раді

Верховна Рада України заслухала та затвердила звіт Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів

За відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів.

ТСК вважає за необхідне продовжити контроль над розслідуванням ряду профільних кримінальних проваджень, а також виступає за врегулювання на законодавчому рівні правового статусу комунальних силових структур, йдеться у "Громадське".

Комісія прийшла до висновку, що за досудовими розслідуваннями вбивств Гандзюк і бердянського активіста, учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка (позивний "Сармат"), замаху на одеського громадського діяча, голову міської організації партії "Сила людей" Олега Михайлика необхідно продовжити здійснювати контроль.

Крім того, у комісії констатували, що стосовно нападу на одеського активіста Сергія Стерненко немає результатів розслідування, справа не передана до суду.

"Комісією встановлено, що місцева влада в м.Одеса привертає комунальну силову структуру "Муніципальна варта" для залякування громадських активістів та підтримки діяльності міської ради протиправними, в тому числі силовими, методами. Аналогічна діяльність має місце і в інших містах України", — йдеться у звіті.

Комісія прийшла до висновку, що цю проблему можна вирішити тільки шляхом законодавчого врегулювання правового статусу муніципальних силових структур.

Комісія зазначає, що минули всі терміни, відведені Кримінальним процесуальним кодексом, на досудове розслідування кримінальних проваджень, які стосуються нападів на Стерненка, Олешка, одеського активіста, члена громадської ради при Національному антикорупційному бюро Віталія Устименка, главу одеської міської організації "Народного руху України" Михайла Кузаконя і низки інших активістів.

За даними ТСК, в зв'язку з бездіяльністю правоохоронних органів під час досудового розслідування ряду кримінальних проваджень почалися службові розслідування. В даний час результати цих розслідувань комісії невідомі.

Згідно зі звітом, виявлені також факти неодноразового і необгрунтованого закриття слідчими органами Києво-Святошинського відділення поліції Київської області кримінальних проваджень за фактами нападів на громадських активістів.

Водночас, постановою про звіт, яку прийняла Верховна Рада, парламент припинив діяльність ТСК.

Нагадаємо, напередодні активісти провели акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?" під час в Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходила в Канаді.

Активісти підняли плакати "Хто замовив Катю Гандзюк?", коли на сцені заходу перебував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в центрі Херсона облили кислотою активістку Катерину Гандзюк. 4 листопада вона померла в лікарні.

Батько Гандзюк заявляв, що організатор вбивства його дочки пов'язаний з главою Херсонської облради Владиславом Мангером, головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим і його замом Євгеном Ріщуком.

Правоохоронні органи затримали тільки Мангера і заявили, що на Гордєєва і Ріщука доказів немає.

У квітні 2019 року президент Петро Порошенко звільнив Гордєєва з посади голови Херсонської ОДА.

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