Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ДБР буде працювати в кожному обласному центрі, - Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба виступає за створення представництв цього відомства в кожному обласному центрі
Також Труба наголосив на необхідності збільшення кількості слідчих.
ДБР буде працювати в кожному обласному центрі, - Труба Фото: ukrinform.ua

"Ми розглядаємо варіант щодо подальшого створення у кожному обласному центрі представництв ДБР", - зазначив Труба на засіданні Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, повідомляє "Укрінформ".

Він додав, що Законом "Про Державне бюро розслідувань" передбачено створення семи територіальних управлінь ДБР, однак час показав недоліки цього рішення. Нині, за словами директора відомства, "проходить робота з Генпрокуратурою для вироблення єдиної правильної позиції, яка надасть змогу слідчим, а у подальшому оперативним співробітникам бюро, розміщуватися у кожному обласному центрі".

 "Однозначно потрібно змінювати штатну чисельність працівників ДБР для посилення територіальних управлінь", - заявив він.

Директор ДБР зазначив, що в територіальних управліннях, повноваження яких поширюються на декілька областей, працює по 117 працівників, а навантаження на одного слідчого - близько 50 кримінальних справ. Для ефективної роботи відомства такої кількості працівників недостатньо, переконаний Роман Труба.

Читайте також: Директор ДБР Труба звільнив чотирьох керівників

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 05 2019 08:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.