ДБР буде працювати в кожному обласному центрі, - Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба виступає за створення представництв цього відомства в кожному обласному центрі

Також Труба наголосив на необхідності збільшення кількості слідчих.

"Ми розглядаємо варіант щодо подальшого створення у кожному обласному центрі представництв ДБР", - зазначив Труба на засіданні Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, повідомляє "Укрінформ".

Він додав, що Законом "Про Державне бюро розслідувань" передбачено створення семи територіальних управлінь ДБР, однак час показав недоліки цього рішення. Нині, за словами директора відомства, "проходить робота з Генпрокуратурою для вироблення єдиної правильної позиції, яка надасть змогу слідчим, а у подальшому оперативним співробітникам бюро, розміщуватися у кожному обласному центрі".

"Однозначно потрібно змінювати штатну чисельність працівників ДБР для посилення територіальних управлінь", - заявив він.

Директор ДБР зазначив, що в територіальних управліннях, повноваження яких поширюються на декілька областей, працює по 117 працівників, а навантаження на одного слідчого - близько 50 кримінальних справ. Для ефективної роботи відомства такої кількості працівників недостатньо, переконаний Роман Труба.

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