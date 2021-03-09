Вдячний Книзі рекордів Гіннесу. Завжди приємно бути визнаним рекордсменом у світі

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса за результативність в матчах за національну збірну.

Про це написав сам Роналду на власній сторінці в Instagram.

"Вдячний Книзі рекордів Гіннесу. Завжди приємно бути визнаним рекордсменом у світі", - повідомив португалець.

Роналду також додав, що продовжить спроби збільшити свій рекорд забитих м’ячів за збірну.

Як повідомлялося, у середу, 1 вересня, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив світовий рекорд за кількістю голів за збірну. Роналду двічі забив Ірландії (2:1) в матчі відбору на чемпіонат світу-2022.

Тепер у нападника 111 голів, які він забив у складі збірної Португалії з 2003 до 2021 роках. До цього матчу португалець ділив рекорд з форвардом збірної Ірану Алі Даєї, у якого 109 м'ячів в активі.