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Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Вдячний Книзі рекордів Гіннесу. Завжди приємно бути визнаним рекордсменом у світі
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса за результативність в матчах за національну збірну.
Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса Фото: reuters.com
Про це написав сам Роналду на власній сторінці в Instagram. 
 
"Вдячний Книзі рекордів Гіннесу. Завжди приємно бути визнаним рекордсменом у світі", - повідомив португалець.
 
Роналду також додав, що продовжить спроби збільшити свій рекорд забитих м’ячів за збірну.
 
Як повідомлялося, у середу, 1 вересня, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив світовий рекорд за кількістю голів за збірну. Роналду двічі забив Ірландії (2:1) в матчі відбору на чемпіонат світу-2022.
 
Тепер у нападника 111 голів, які він забив у складі збірної Португалії з 2003 до 2021 роках. До цього матчу португалець ділив рекорд з форвардом збірної Ірану Алі Даєї, у якого 109 м'ячів в активі.
 
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03 09 2021 15:16
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