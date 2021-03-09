СПОРТ НОВИНИНападник збірної Португалії Кріштіану Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса за результативність в матчах за національну збірну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Вдячний Книзі рекордів Гіннесу. Завжди приємно бути визнаним рекордсменом у світі
Фото: reuters.com
Про це написав сам Роналду на власній сторінці в Instagram.
"Вдячний Книзі рекордів Гіннесу. Завжди приємно бути визнаним рекордсменом у світі", - повідомив португалець.
Роналду також додав, що продовжить спроби збільшити свій рекорд забитих м’ячів за збірну.
Як повідомлялося, у середу, 1 вересня, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив світовий рекорд за кількістю голів за збірну. Роналду двічі забив Ірландії (2:1) в матчі відбору на чемпіонат світу-2022.
Тепер у нападника 111 голів, які він забив у складі збірної Португалії з 2003 до 2021 роках. До цього матчу португалець ділив рекорд з форвардом збірної Ірану Алі Даєї, у якого 109 м'ячів в активі.
Читайте також: Роналду підписав контракт з "Манчестер Юнайтед"
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 09 2021 15:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго
- ВІДЕО Гравці зворушливо подякували Андрію Шевченку за спільну роботу в збірній
- ФОТО Україна провела національну паралімпійську збірну до Токіо
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
No articles