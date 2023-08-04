росія хоче придбати у Північної Кореї снаряди
Про це повідомляє Укрінформ.
"Інформація, отримана нами, вказує на те, що Росія прагне розширити військову співпрацю з КНДР, зокрема, шляхом продажі артилерійських снарядів росії", - заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
Сполучені штати пов’язують останній візит російського міністра оборони Сергія Шойгу до Північної Кореї з намагання росії переконати Пхеньян продати боєприпаси.
Кірбі додав, що будь-які угоди між москвою і Пхеньяном щодо поставок зброї прямо порушуватимуть низку резолюцій Ради Безпеки ООН.
Також США продовжать докладати зусиль, аби виявити та завадити будь-яким спробам росією придбати боєприпаси у Північної Кореї чи будь-якої іншої держави, готової підтримувати війну кремля проти України.
Це свідчить про те, наскільки путін впав у відчай, а також наскільки тиск західних санкцій впливає на його військову машину, що він звертається за допомогою до таких країн як Північна Корея або Іран, вважає координатор Ради нацбезпеки Білого дому.Вчора стало відомо, що США ввели санкції проти закладів науки рф.