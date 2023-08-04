росія хоче придбати у Північної Кореї снаряди

США отримали розвіддані, які вказують на наміри рф розширити військову взаємодію з Північною Кореєю та придбати в неї партію снарядів для використання в війні проти України.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Інформація, отримана нами, вказує на те, що Росія прагне розширити військову співпрацю з КНДР, зокрема, шляхом продажі артилерійських снарядів росії", - заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Сполучені штати пов’язують останній візит російського міністра оборони Сергія Шойгу до Північної Кореї з намагання росії переконати Пхеньян продати боєприпаси.

Кірбі додав, що будь-які угоди між москвою і Пхеньяном щодо поставок зброї прямо порушуватимуть низку резолюцій Ради Безпеки ООН.

Також США продовжать докладати зусиль, аби виявити та завадити будь-яким спробам росією придбати боєприпаси у Північної Кореї чи будь-якої іншої держави, готової підтримувати війну кремля проти України.

Це свідчить про те, наскільки путін впав у відчай, а також наскільки тиск західних санкцій впливає на його військову машину, що він звертається за допомогою до таких країн як Північна Корея або Іран, вважає координатор Ради нацбезпеки Білого дому.