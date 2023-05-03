Матеріали:
Теми:

росія удає свої дії такими, які затримують контрнаступ України – ISW

03 травня 2023, 09:09
росія удає свої дії такими, які затримують контрнаступ України – ISW
Нанесення нібито удару по автомобілю з командувачем Сил ТРО України генерал-майором Ігорем Танцюрою демонструє, що рф пробує представити будь-які російські операції як такі, які затримують контрнаступальні дії України.

Про це пишуть аналітики ISW в своєму щоденному звіті. 

Вчора Пригожин заявив 2 травня, що сили "Вагнера" завдали удару по українському бронеавтомобілю з Танцюрою на шляху до Бахмута. Глава ПВК опублікував відео, яке нібито демонструє цей удар. Проте речник українських Сил територіальної оборони Денис Зелінський спростував заяву і заявив, що "всі живі і здорові". 

В інституті вважають, що російські воєнкори широко розтиражували заяву Пригожина і виставили її як інформаційну перемогу. 

Один російський блогер напивас, що Танцюра отримав наказ перекинути резерви до Бахмута і підготувати українські сили до проведення контратак у цьому районі, йдеться в звіті. 

В інституті вважають, що така подача інформації висвітлила російський удар як оперативно важливу подію, яка відтермінувала потенційні майбутні українські контрнаступальні дії. 

В ISW нагадали, що раніше російські провоєнні блогери стверджували, що удар по Павлограду 1 травня вплинув на критично важливий український центр логістики і накопичення, та припускали, що цей удар відтермінує українські контрнаступальні дії.

ТРОISWконтрнаступПригожин

Останні матеріали

Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Переклад iPress – 03 травня 2023, 09:51
Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес
Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес
Переклад iPress – 02 травня 2023, 17:01
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Політика
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Переклад iPress – 02 травня 2023, 13:04
Контрнаступ. Він визначить майбутнє демократичного світу – The Atalntic
Контрнаступ. Він визначить майбутнє демократичного світу – The Atalntic
Переклад iPress – 02 травня 2023, 09:07
Весняний суботник для кремлівського Гітлера. Останній шанс на перезавантаження осатанілого путіна – The Daily Beast
Політика
Весняний суботник для кремлівського Гітлера. Останній шанс на перезавантаження осатанілого путіна – The Daily Beast
Переклад iPress – 01 травня 2023, 17:12
Західні аналітики здебільшого не розуміють різницю між російською та українською арміями. ЗСУ стратегічно вірно прорахували битву за Бахмут – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Західні аналітики здебільшого не розуміють різницю між російською та українською арміями. ЗСУ стратегічно вірно прорахували битву за Бахмут – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 травня 2023, 13:09
Яким буде успішний наступ для України. Визначаємо критерії успіху та невдач – Мік Раян
Технології
Яким буде успішний наступ для України. Визначаємо критерії успіху та невдач – Мік Раян
Переклад iPress – 01 травня 2023, 09:29
Економіка та боєздатність. Чому НАТО не постачає Україні винищувачі західної розробки? – Том Купер
Технології
Економіка та боєздатність. Чому НАТО не постачає Україні винищувачі західної розробки? – Том Купер
Переклад iPress – 30 квітня 2023, 17:35
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється