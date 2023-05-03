росія удає свої дії такими, які затримують контрнаступ України – ISW
Про це пишуть аналітики ISW в своєму щоденному звіті.
Вчора Пригожин заявив 2 травня, що сили "Вагнера" завдали удару по українському бронеавтомобілю з Танцюрою на шляху до Бахмута. Глава ПВК опублікував відео, яке нібито демонструє цей удар. Проте речник українських Сил територіальної оборони Денис Зелінський спростував заяву і заявив, що "всі живі і здорові".
В інституті вважають, що російські воєнкори широко розтиражували заяву Пригожина і виставили її як інформаційну перемогу.
Один російський блогер напивас, що Танцюра отримав наказ перекинути резерви до Бахмута і підготувати українські сили до проведення контратак у цьому районі, йдеться в звіті.
В інституті вважають, що така подача інформації висвітлила російський удар як оперативно важливу подію, яка відтермінувала потенційні майбутні українські контрнаступальні дії.
В ISW нагадали, що раніше російські провоєнні блогери стверджували, що удар по Павлограду 1 травня вплинув на критично важливий український центр логістики і накопичення, та припускали, що цей удар відтермінує українські контрнаступальні дії.