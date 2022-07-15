CУСПІЛЬСТВО НОВИНИросія атакувала два найбільших університети Миколаєва. Загарбники випустили щонайменше 10 ракет.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росіяни обстріляли два найбільші університети Миколаєва
На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади
Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
Про це заявив очільник ОВА Віталій Кім.
Він наголосив, що по місту випустили щонайменше 10 ракет.
"Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн оголосити росію тим, ким вона є насправді, - терористом", - заявив Кім.
Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що на місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади. Наразі відомо про двох поранених.
Зазначимо, що близько 7:48 у Миколаївській області оголошували повітряну тривогу.
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15 07 2022 09:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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