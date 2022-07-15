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росіяни обстріляли два найбільші університети Миколаєва

На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади
росія атакувала два найбільших університети Миколаєва. Загарбники випустили щонайменше 10 ракет.
росіяни обстріляли два найбільші університети Миколаєва Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Про це заявив очільник ОВА Віталій Кім.

Він наголосив, що по місту випустили щонайменше 10 ракет.

"Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн оголосити росію тим, ким вона є насправді, - терористом", - заявив Кім.

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що на місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади. Наразі відомо про двох поранених.

Зазначимо, що близько 7:48 у Миколаївській області оголошували повітряну тривогу.

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15 07 2022 09:43
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