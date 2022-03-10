НОВИНИНа тимчасово окупованих територіях окупанти здійснюють мобілізацію, росіяни складають списки чоловіків призовного віку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росіяни посилили мобілізацію на окупованих землях України
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє ОК "Південь"
"На тимчасово окупованих територіях продовжуються заходи з мобілізації, в ході яких окупаційні війська здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку", - йдеться в заяві.
Крім того, на блокпостах росіяни посилили перевірку документів, виїзди з підконтрольних росіянам територій максимально ускладнені.
Раніше в розвідці Британії заявили, що путін визнав проблеми з мобілізацією.
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03 10 2022 11:35 МЕДІА
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