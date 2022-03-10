росіяни посилили мобілізацію на окупованих землях України

На тимчасово окупованих територіях окупанти здійснюють мобілізацію, росіяни складають списки чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє ОК "Південь"

"На тимчасово окупованих територіях продовжуються заходи з мобілізації, в ході яких окупаційні війська здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку", - йдеться в заяві.

Крім того, на блокпостах росіяни посилили перевірку документів, виїзди з підконтрольних росіянам територій максимально ускладнені.

Раніше в розвідці Британії заявили, що путін визнав проблеми з мобілізацією.