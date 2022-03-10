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росіяни ускладнили виїзд із окупованих територій

російські окупанти не дають людям виїхати з захоплених територій всіляко ускладнюючи процедуру проходження своїх блок-постів.
росіяни ускладнили виїзд із окупованих територій Фото: ‏@unian

Про це в неділю, 2 вересня, заявила віце-прем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону, пише korrespondent.net

Вона наголосила, що особливо важко залишити окупацію стало чоловікам, яких, як вважає Верещук, мають намір примусово мобілізувати до лав російської армії.

"Справді, у Василівці вже зібралося близько 1,5 тис. автомобілів, і їх не випускають. Зокрема, з Херсонської області за вчора вдалося врятуватися лише 11 людям - це дуже мало, порівняно, наприклад, тиждень тому було по 600-700 на день", - наголосила Верещук.

Вона нагадала, що постійно закликала мешканців тимчасово окупованих територій евакуюватись на підконтрольні Україні території, бо ворог може закрити шляхи для виїзду.

"Ми розуміли, що ворог це робитиме - закривати канали евакуації. І на сьогодні немає гуманітарних коридорів, на жаль, поки що ми не можемо досягти згоди щодо евакуаційних коридорів. І справді чоловіки, які залишилися там можуть бути мобілізовані окупантами", - зазначила Верещук.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначила, що державні органи фіксують усі факти примусової мобілізації чоловіків на тимчасово окупованих територіях, зокрема, конкретні випадки, щоб потім ці дані були долучені, зокрема до справи проти рф у Міжнародному кримінальному суді.

"Це вже відбувається, ми маємо дані щодо тих, хто займається примусовою мобілізацією, хто віддає такі злочинні накази, хто робить все, щоб незаконно мобілізувати українських громадян. Звичайно, всі ці дані будуть додані до доказової бази, а потім винні покарають", – наголосила Верещук.

Раніше також повідомлялось, що виїзд на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя призупинено.

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03 10 2022 09:42
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