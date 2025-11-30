росія посилює політику русифікації на тимчасово окупованих територіях України – розвідка

рРосія посилює політику русифікації населення у всіх тимчасово окупованих територіях України. До 2036 року кремль очікує, що 95% населення ідентифікуватимуть себе "росіянами".

"путін підписав указ про затвердження нової стратегії державної національної політики росії до 2036 року, в центрі якої – концепція рф як "держави-цивілізації". Документ визначає нереалістичні цілі щодо формування однорідної громадянської ідентичності: кремль очікує, що до 2036 року 95% населення країни ідентифікуватимуть себе "русскими", а позитивне сприйняття міжнаціональних відносин зросте до 85%", – ідеться у повідомленні.

Ключовим елементом стратегії є інтеграція тимчасово окупованих українських територій. Росія планує масштабне розгортання пропагандистських програм у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, щоб усунути будь-які прояви національної свідомості, закріпити статус російської мови та посилити загальноросійську громадянську ідентичність.

"Такий курс фактично спрямований на пришвидшену русифікацію населення та агресивне витіснення української ідентичності", – зазначають у розвідці.

Стратегія кремля також фокусується на "внутрішніх загрозах": русофобії, викривленні історії, діях "недружніх країн" та ризиках виникнення етнічних анклавів. Окремим завданням уряду визначено формування за кордоном "об’єктивного" образу Росії як демократичної та правової держави. "москва планує використовувати міжнародні платформи, щоб створити в іноземної аудиторії враження рівності прав і свобод, попри зростання ксенофобії та посилення етноцентричних наративів усередині країни".

Втілення стратегії призведе до ще більшого звуження прав національних меншин і подальшого посилення контролю над інформаційним простором.