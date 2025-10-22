Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
кремль виділяє ₽1,5 млрд на поширення роспропаганди в українських школах на ТОТ

22 жовтня 2025, 16:09
кремль виділяє ₽1,5 млрд на поширення роспропаганди в українських школах на ТОТ
фото: Центр нацспротиву
Йдеться про закупівлю підручників з "історії росії" та "Основ духовно-моральних цінностей", де події 2014 та 2022 років описуються як "повернення земель".
Російська влада продовжує нав’язувати власну пропаганду в шкільну освіту на окупованих територіях України і виділяє для поширення російських наративів серед дітей на ТОТ 1,5 млрд рублів.
 
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
 
"Так званий "сенатор" від окупованої Херсонщини Ігор Кастюкевич заявив, що москва виділила 1,5 мільярда рублів на придбання "нових" шкільних підручників для семи "суб’єктів рф", серед яких — тимчасово окуповані райони Херсонської області", — ідеться у повідомленні.
 
Ідеться не про стандартні навчальні матеріали, а про підручники з "історії росії" та "Основ духовно-моральних цінностей", де події 2014 та 2022 років описуються як "повернення земель", а російські військові — як "захисники миру". 
 
Сам Кастюкевич особисто об’їжджав школи в Генічеському та Новотроїцькому районах, перевіряючи, чи "належним чином організовано навчальний процес за російськими стандартами".
 
"Із середини серпня, за словами місцевих джерел, школам на ТОТ Херсонщини надійшла вказівка звітувати про кількість дітей, які "успішно адаптувалися до російських програм". Директори шкіл фактично змушені заповнювати фейкові звіти, аби не потрапити під перевірки “освітніх кураторів” із Криму", — додають у спротиві.
 
Також відомо, що у Сімферополі та Краснодарі вже створюють "методичні центри", де готують вчителів із проросійськими наративами. За їхньою програмою, "виховання лояльності до росії" має стати головним критерієм оцінки роботи педагогів.

 

