російська армія припинила штурми на Харківщині – Генштаб

Протягом сьогоднішнього дня на фронті відбулося 45 бойових зіткнень.

В Харківській області зменшились темпи російського наступу, повідомив Генштаб ЗСУ.

"росіяни здійснили сім авіаударів із застосуванням дев’яти КАБів, 656 обстрілів позицій наших військ з різних типів озброєння. Також ворог задіяв для ударів 43 дрони-камікадзе", - йдеться у зведенні.

Генштаб пише, що на Харківському напрямку від початку доби окупанти штурмових дій не вели, а українські підрозділи укріплюють оборону і тримають російських загарбників під вогневим контролем.

За уточненими даними, за минулу добу на цьому напрямку ворог втратив понад 250 осіб, з них 54 безповоротними. Ще було знищено танк, дві артилерійські системи, п’ять автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки рф. Крім того, пошкоджено дві бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, шість автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

На інших напрямках ситуація така:

На Куп’янському напрямку відбулося сім боєзіткнень. Шість атак відбито без успіхів для противника, а сьоме бойове зіткнення в районі Невського триває.

На Лиманському напрямку триває п’ять ворожих атак. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку армія рф намагається проявляти активність. Одну атаку наші воїни відбили та ще чотири тривають.

На Краматорському напрямку противник вже чотири рази намагався покращити тактичне положення. Три спроби просунутися вперед було успішно відбито.

Найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, де триває вісім бойових зіткнень.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.