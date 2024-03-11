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ПОЛІТИКА

російська авіація знову повертається у війну з руйнівними керованими бомбами – WP

11 березня 2024, 15:11
російська авіація знову повертається у війну з руйнівними керованими бомбами – WP
Планерні бомби внесли нову руйнівну силу у російську кампанію проти України.

Як вважають західні експерти, російські військово-повітряні сили значно підвищили свою ефективність завдяки активнішому використанню плануючих бомб, що сприяло нещодавнім успіхам москви на полі бою. Численні радянські бомби, які несуть до пів тонни вибухівки, були оснащені модулями планування і корекції, щоб літати на великі відстані з певною точністю. Це дозволяє російським літакам, які їх запускають, діяти далеко від українських зенітних систем.

Про це пише видання The Washington Post.

Разом з російськими безпілотниками, ракетами та артилерією планерні бомби внесли нову руйнівну вогневу міць у російську кампанію, вважає видання. Найефективніша відповідь на цю дедалі серйознішу російську загрозу — винищувачі F-16 — ще дуже далека.

Хоча Україна має як засоби протиповітряної оборони, так і деякі винищувачі, планерні бомби дозволяють росіянам атакувати з більших відстаней. Українські військові також використовують керовані бомби, зокрема американську систему Joint Direct Attack Munition, або JDAM, яка більш точна, ніж російська версія, але їх немає в достатній кількості. 

"російські планерні бомби підходять для ведення міської війни, нанесення ударів по таких місцях, як Авдіївка, де ви більш-менш знаєте, в який район вам слід цілитися. Ви можете зруйнувати будівлю, але ви практично не контролюєте, в яку саме будівлю ви влучите", — вважає директор польської оборонної консалтингової компанії Rochan Конрад Музика.

бомбирф тероризм

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