Російська прокуратура вимагає шість років колонії для українця Павла Гриба
"Гриб скоїв тяжкий умисний злочин, однак активно сприяв у розкритті злочину. Пропоную визнати Гриба винним у скоєному злочині. Прошу призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років колонії загального режиму", - сказав держобвинувач, повідомляє LB.ua.
Павлу Грибу закидають частину 1 статті 205.1 Кримінального кодексу РФ - сприяння терористичній діяльності.
За версією слідства, він причетний до підготовки теракту в сочинській середній школі №26. Крім того, в Росії називають Гриба "прихильником радикальних націоналістичних поглядів".
Пізніше Гриба знайшли в краснодарському СІЗО.
Павло Гриб: "Я бачу таку перспективу: або смерть, або в'язниця". Павло говорить українською мовою. Він каже, що не здатний брати участь у дебатах. Він скаржиться на нудоту та болі.
Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого в Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого в Росії звинувачують у тероризмі. Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цим висловило протест.
Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.
Також, Україна повідомила партнерам із ЄС про критичний стан здоров’я політв’язня Павла Гриба.
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