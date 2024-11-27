російський рубль на шляху до чергового обвалу – прогноз аналітиків

Лише сьогодні рубль упав по відношенню до долара на 0,86%.

Від початку серпня, коли російський рубль почав потроху, але стабільно падати, валюта рф вже просіла більш ніж на 24%, і до кінця року, вірогідно, продовжити далі слабшати.

Про це з посиланням на економічних аналітиків пише Reuters.

Зазначається, що лише сьогодні, 27 листопада, рубль по відношенню до долара упав на 0,86% - до 106,40. Курс юаня знизився на 0,51% до 14,74, що також є найнижчим рівнем з березня 2022 року.

Головною причиною ослаблення рубля є значний відтік капіталу з російського фондового ринку, що з січня впав більш ніж на 20%.

Видання зазначає, що інвестори масово переводять свої гроші з акцій на депозити, де відсоткові ставки вищі за рекордну базову ставку Центробанку рф — 21%.

За оцінками експертів, до кінця року курс рубля може впасти до 115–120 за долар.

Хоча на ситуацію може вплинути Центробанк та уряд рф. Імовірно, вони змусять експортерів продавати більше валюти та скоротити державні закупівлі.