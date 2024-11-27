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ПОЛІТИКА

російський рубль на шляху до чергового обвалу – прогноз аналітиків

27 листопада 2024, 16:30
російський рубль на шляху до чергового обвалу – прогноз аналітиків
Фото: EPA / UPG
Лише сьогодні рубль упав по відношенню до долара на 0,86%.

Від початку серпня, коли російський рубль почав потроху, але стабільно падати, валюта рф вже просіла більш ніж на 24%, і до кінця року, вірогідно, продовжити далі слабшати.

Про це з посиланням на економічних аналітиків пише Reuters.

Зазначається, що лише сьогодні, 27 листопада, рубль по відношенню до долара упав на 0,86% - до 106,40. Курс юаня знизився на 0,51% до 14,74, що також є найнижчим рівнем з березня 2022 року.

Головною причиною ослаблення рубля є значний відтік капіталу з російського фондового ринку, що з січня впав більш ніж на 20%.

Видання зазначає, що інвестори масово переводять свої гроші з акцій на депозити, де відсоткові ставки вищі за рекордну базову ставку Центробанку рф — 21%.

За оцінками експертів, до кінця року курс рубля може впасти до 115–120 за долар.

Хоча на ситуацію може вплинути Центробанк та уряд рф. Імовірно, вони змусять експортерів продавати більше валюти та скоротити державні закупівлі.

економіка рфРосійський рубль

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