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Борг рф зростає: витрати на війну проти України перевищують бюджет – Bloomberg

18 червня 2026, 12:31
Борг рф зростає: витрати на війну проти України перевищують бюджет – Bloomberg
Фото: tsn.ua
Витрати на оборону можуть перевищити початкові бюджетні показники на 4-5 трлн рублів, або майже на 40%.

кремль дедалі більше покладається на дорогі внутрішні запозичення для фінансування війни, оскільки міжнародні санкції значною мірою перекрили зовнішні джерела фінансування.

За розрахунками Bloomberg, протягом наступного десятиліття росія виплатить щонайменше 15% ВВП у вигляді відсотків за боргом, що приблизно дорівнює сукупному обсягу державного боргу країни на сьогодні.

Цього року очікується зростання обсягів внутрішніх випусків цінних паперів, оскільки воєнна економіка потребує додаткового фінансування. Витрати на оборону можуть перевищити початкові бюджетні показники на 4-5 трлн рублів, або майже на 40%. За перші п'ять місяців року дефіцит бюджету зріс до 6 трлн рублів, перевищивши цільовий показник на весь 2026 рік приблизно на 60%, а верхня межа державного боргу на рік уже досягнута.

Витрати на обслуговування боргу подвоїлися з початку повномасштабного вторгнення, оскільки центральний банк підвищив процентні ставки до рекордного рівня. Якщо у 2021 році виплати за відсотками становили лише 4,5% федеральних видатків, цього року росія планує витратити на погашення боргу майже 4 трлн рублів, тобто 9% бюджету, що робить цю статтю п'ятою за величиною після оборони, нацбезпеки, соціальної політики та економіки.

путін на економічному форумі в Санкт-Петербурзі порівнював борг росії у 16,5% ВВП із показниками Греції, Італії та Франції, назвавши позицію країни "незрівнянною". Однак, за даними Bloomberg, проблема глибша: банки спрямовують кошти в державні облігації, а не кредитують економіку, використовуючи ці папери для отримання ліквідності від центробанку. Це спотворює функціонування економіки, сприяючи стагнації в невійськових секторах.

війна в Україніекономіка рф

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