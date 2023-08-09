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ПОЛІТИКА

російський рубль увійшов у трійку валют з найгіршими показниками серед ринків – Bloomberg

09 серпня 2023, 16:08
російський рубль увійшов у трійку валют з найгіршими показниками серед ринків – Bloomberg
Фото: news.mail.ru
рубль торгується на рівні лютого минулого року.

Падіння російського рубля продовжується, причиною чого є відтік валюти з росії, а також санкції міжнародних партнерів України проти рф. 

Про це повідомилоагентство Bloomberg.

Уточнюється, що рубль цього року ослаб до долара США на 23%, що перемістило його в трійку валют з найгіршими показниками серед ринків, що розвиваються. Його сусідами стали турецька ліра та аргентинське песо.

Рубль уже торгувався нижче 97 за долар і наближається до позначки 100 за долар. Це рівень, який останній раз спостерігався протягом першого місяця після того, як рф розпочала повномасштабну війну в Україні у лютому минулого року.

Рубль упав на тлі збільшення державних витрат рф, падіння доходів від енергетики та прагнення росіян розміщувати кошти на зарубіжних рахунках.

За даними російського центробанку, у червні великі російські експортери продали на ринку 84% своєї валютної виручки. Але їхні доходи – ключове джерело твердої валюти для росії після вторгнення – скоротилися до $6,9 млрд. у липні з $16,8 млрд. за той же період минулого року.

валютарубльпадіння

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