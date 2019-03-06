НОВИНИРоскомнагляд вніс додаток для знайомств Tinder до реєстру розповсюджувачів інформації. Це означає, що сервіс тепер зобов'язаний надавати дані своїх користувачів російським спецслужбам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Роскомнагляд зобов'язав Tinder ділитися даними користувачів з російськими спецслужбами
Раніше Роскомнагляд зобов'язав ділитися даними користувачів російський сервіс знайомств Mamba і Badoo
Фото: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images
Сервіс буде півроку зберігати листування користувачів з Росії і ділитися даними про них зі спецслужбами, повідомляє російська філія "Радіо свобода".
Нагадаємо, Держдума РФ ухвалила у третьому, остаточному читанні закон про "забезпечення безпечного і сталого функціонування" інтернету на території Росії, який передбачає ізоляцію російського сегмента інтернету.
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03 06 2019 19:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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