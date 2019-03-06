Роскомнагляд зобов'язав Tinder ділитися даними користувачів з російськими спецслужбами Раніше Роскомнагляд зобов'язав ділитися даними користувачів російський сервіс знайомств Mamba і Badoo

Роскомнагляд вніс додаток для знайомств Tinder до реєстру розповсюджувачів інформації. Це означає, що сервіс тепер зобов'язаний надавати дані своїх користувачів російським спецслужбам.

Фото: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images

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