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Роскомнагляд зобов'язав Tinder ділитися даними користувачів з російськими спецслужбами

Раніше Роскомнагляд зобов'язав ділитися даними користувачів російський сервіс знайомств Mamba і Badoo
Роскомнагляд вніс додаток для знайомств Tinder до реєстру розповсюджувачів інформації. Це означає, що сервіс тепер зобов'язаний надавати дані своїх користувачів російським спецслужбам.
Роскомнагляд зобов Фото: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images

Сервіс буде півроку зберігати листування користувачів з Росії і ділитися даними про них зі спецслужбами, повідомляє російська філія "Радіо свобода".

Нагадаємо, Держдума РФ ухвалила у третьому, остаточному читанні закон про "забезпечення безпечного і сталого функціонування" інтернету на території Росії, який передбачає ізоляцію російського сегмента інтернету.

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03 06 2019 19:05
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