У Росії запустили нову соцмережу: ображати владу буде непросто

Соцмережа інтегрована в звичайний додаток "Яндекс", у ній є 5 розділів

Компанія "Яндекс" запустила в режимі бета-тестування соціальну мережу "Аура".

Зараз користувачем соцмережі можна стати тільки за запрошенням, дата повноцінного запуску не розкривається. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на "Нову газету".

Соцмережа інтегрована в звичайний додаток "Яндекс", у ній є 5 розділів: френдстрічка з публікацій користувачів, розділ Smart matching (аналог "Тіндера" для знайомств), знак плюса для створення своєї публікації, повідомлення та налаштування.

Відзначається, що користувачеві не потрібно реєструватися в "Аурі" – профіль людини буде створюватися на базі тих даних, які "Яндекс" зібрав до цього.

Стрічку друзів в "Аурі" формуватиме не сам користувач, а технології на основі штучного інтелекту і нейромереж, виходячи з інтересів людей і геолокації.

Правила користування соцмережею досить суворі. Тут обмежені образи і ненормативна лексика, "низька" лексика, а також "грубі формулювання і жаргонні висловлювання ("менти", "наркота", "бабло", "мусор", "відкосити" і т.п.)".

"Новая газета" відзначає, що ображати владу в "Аурі" буде непросто.

У шокуючий контент крім насильства, трупів, хвороб і травм помістили також "процес пологів" і "комахи і тварини, чий вигляд викликає огиду".

Також в соцмережі заборонене поширення завідомо неправдивої інформації – наприклад, спроби видати себе за третю особу, інформаційні містифікації, клікбейтні заголовки і т.д., але як це будуть перевіряти, невідомо.

Також в "Аурі" заборонена дискримінація за будь-якими ознаками, але при цьому в ній можна обмежувати доступ до своїх публікацій для третіх осіб за статтю, віком та місцем розташування.

Експерти відзначають, що це не перший випадок, коли компанії, які в першу чергу є пошуковими системами, намагаються освоїти і популярну нішу соцмереж, але успішних прецедентів подібного роду не було.

"Яндекс" вже запускав соціальну мережу Я.ру, зараз про неї нічого не чути (її закрили в 2014 році – ред.). Головний конкурент "Яндекса" в ніші соціальних мереж сьогодні – компанія Mail.ru Group, що володіє "ВКонтакте" і "Однокласниками". Якщо "Аура" вистрілить, то "Яндекс" теоретично може стати великому гравцем в цьому сегменті інтернет-ринку", - вважає засновник агентства "Соціальні мережі" і співзасновник SNMG Денис Терехов.

Однак такі прогнози він вважає наївними, бо за користувачів компанії доведеться конкурувати і з тим же Google, якому належить YouTube, і Facebook, що володіє соцмережею Instagram.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін пояснив, для чого, на його думку, потрібний закон про ізоляцію російського інтернету, який дозволить владі контролювати точки з'єднання російського сегмента інтернету із зовнішнім світом.