"роскосмос" показав отвір у "Союзі" на МКС
російський держконцерн "роскосмос" опублікував фото отвору, що з'явився на космічному кораблі "Союз", пристикованому до Міжнародної космічної станції. Цей отвір призвів до витоку охолоджувальної рідини корабля.
Про це йдеться у повідомленні відомства.
"На знімках, прикріплених вище, - пошкодження зовнішньої обшивки "Союзу МС-22". Наявність цього отвору доводить причину події — зовнішнє ушкодження", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що "Союз" – не єдиний космічний корабель "роскосмосу", на якому було зафіксовано "нештатну ситуацію". Нещодавно на МКС прибув вантажний космічний корабель "Прогрєс", на якому також був зафіксований витік. Зараз з його причинами розбирається спеціальна комісія.
Через нові проблеми було ухвалено рішення відкласти запуск корабля "Союз МС-23", який мав забрати російських космонавтів з МКС, на березень.
Нагадаємо, витік на "Союзі" зареєстрували 14 грудня, за годину до того, як російські космонавти мали вийти у відкритий космос. "Космічна прогулянка" мала тривати шість годин і 40 хвилин, але її скасували, коли космонавти вже одягли скафандри і розпочали процес розгерметизації шлюзу.
Раніше повідомлялось, що космічний зонд NASA вилетів за межі Сонячної системи.