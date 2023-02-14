"роскосмос" показав отвір у "Союзі" на МКС

"Союз" – не єдиний космічний корабель "роскосмосу", на якому було зафіксовано "нештатну ситуацію".

російський держконцерн "роскосмос" опублікував фото отвору, що з'явився на космічному кораблі "Союз", пристикованому до Міжнародної космічної станції. Цей отвір призвів до витоку охолоджувальної рідини корабля.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

"На знімках, прикріплених вище, - пошкодження зовнішньої обшивки "Союзу МС-22". Наявність цього отвору доводить причину події — зовнішнє ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що "Союз" – не єдиний космічний корабель "роскосмосу", на якому було зафіксовано "нештатну ситуацію". Нещодавно на МКС прибув вантажний космічний корабель "Прогрєс", на якому також був зафіксований витік. Зараз з його причинами розбирається спеціальна комісія.

Через нові проблеми було ухвалено рішення відкласти запуск корабля "Союз МС-23", який мав забрати російських космонавтів з МКС, на березень.

Нагадаємо, витік на "Союзі" зареєстрували 14 грудня, за годину до того, як російські космонавти мали вийти у відкритий космос. "Космічна прогулянка" мала тривати шість годин і 40 хвилин, але її скасували, коли космонавти вже одягли скафандри і розпочали процес розгерметизації шлюзу.

Раніше повідомлялось, що космічний зонд NASA вилетів за межі Сонячної системи.