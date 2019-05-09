РосЗМІ повідомляють про включення Цемаха в списки на обмін

Фігуранта справи МН17 можуть обміняти на Сенцова

Фігурант у справі катастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі Володимир Цемах є в списках на обмін між Росією і Україною.

"Цемах, відпущений на свободу за рішенням суду в Києві, включений в обмінні списки", - повідомляє "Интерфакс" з посиланням на джерело.

Російське видання "Коммерсантъ" інформує, що видача Росії колишнього командира ППО бойовиків Володимира Цемаха була умовою включення в список на обмін українського режисера Олега Сенцова.

Відразу після того, як з'явилася новина про звільнення Цемаха, президент Росії Володимир Путін заявив, що переговори з обміну "близькі до фіналізації".

Раніше 5 вересня в Києві звільнили з-під варти бойовика "ДНР" Володимира Цемаха, видачу якого Росії назвали ключовою умовою Росії для обміну.

Також суд для обміну полоненими звільнив з-під варти офіцера запасу Збройних сил Олександра Ракушіна, якого підозрюють у роботі на ФСБ Росії.