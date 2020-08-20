CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні в липні 2020 року зріс на 8,5% у порівнянні з липнем минулого року. У порівнянні з червнем поточного року зафіксовано зростання на 12,1%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Роздрібна торгівля в Україні відновилася після карантину
Темпи зростання наблизилися до докарантинних рівнів
Фото: business.ua
Про це повідомляє Державна служба статистики, передає РБК - Україна.
За даними статистичного відомства, в січні-липні 2020 року обсяг фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі збільшився на 4,2%, що істотне менше, ніж за перший квартал (10,6%).
Серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-червень 2020 року порівняно з 2019 роком спостерігалося в Київській (на 12,1%), Запорізькій (на 11,4%) та Чернігівської (на 9,3%) областях.
Нагадаємо, що 20 серпня в Україні 98 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2184 летальні, 50 441 пацієнт одужав.
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20 08 2020 17:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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