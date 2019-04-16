Розгляд справи про повернення "ПриватБанку" Коломойському продовжать 7 травня

Господарський суд Києва оголосив перерву у справі за позовом українського олігарха Ігоря Коломойського до уряду та Національного банку про визнання незаконної націоналізації ПриватБанку та повернення його акцій Коломойському.

Раніше у цій справі позивачі - Ігор Коломойський та контрольована ним компанія Triantal Investments Ltd розширили перелік своїх позивних вимог, додавши до нього повернення акцій "ПриватБанку", які належали їм до націоналізації, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власного кореспондента.

Також суд відхилив клопотання Міністерства фінансів України, яке просило суд залишити позов Коломойського без розгляду, адже, на думку представників Мінфіну, позивачі не надали до суду жодних доказів того, що банк колись належав саме їм.

Додамо, Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.

Нагадаємо, що 27 лютого стало відомо, що колишні власники "ПриватБанку," олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, у суді почали процес оскарження рішення уряду про націоналізацію банку. За словами колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка, навіть якщо суд винесе рішення на користь олігархів, механізму повернення "ПриватБанку" колишнім власникам наразі немає.