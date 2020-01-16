БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ"Зараз ми обговорюємо цей законопроект в комітеті, винести на голосування в зал до кінця січня ми вже не встигнемо, але ми сподіваємося зробити це на початку лютого", - підкреслила Рожкова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розгляд законопроєкту щодо неповернення "ПриватБанку" Коломойському переноситься - Рожкова
За її словами, "не принципово потрапити саме на борд МВФ, тому що вже є staff level agreement від МВФ"
Катерина Рожкова. Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr
Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що голосування по законопроєкту №2571 про неможливість повернення неплатоспроможних банків екс-власників переноситься на лютий, повідомляє "Економічна правда".
Про це вона сказала під час щорічної зустрічі з клієнтами і партнерами Нацбанку, передає liga.net.
"Зараз ми обговорюємо цей законопроект в комітеті, винести на голосування в зал до кінця січня ми вже не встигнемо, але ми сподіваємося зробити це на початку лютого", - підкреслила Рожкова.
За її словами, "не принципово потрапити саме на борд МВФ, тому що вже є staff level agreement від МВФ".
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