Рубан покинув територію України, - ОНОВЛЕНО

Колишній керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, якого підозрюють у підготовці теракту, покинув територію України.

За інформацією видання, Рубан поїхав у столицю Польщі Варшаву, повідомляє УНН з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Оновлення: Адвокат Рубана Валентин Рибін упевнений, що його клієнт повернеться в Україну з-за кордону до судового засідання, яке відбудеться 7 травня.

"Він має повне право виїжджати за кордон, оскільки до нього не застосовано жодного запобіжного заходу. Наскільки я знаю, у нього діти вчаться за кордоном... Я впевнений, що Володимир Рубан повернеться до засідання суду", - сказав він "Українським Новинам".

За словами захисника, в цій ситуації немає нічого дивного, оскільки Рубан мав на виїзд за кордон законні підстави.

Як повідомляли, 15 квітня Рубана звільнили з-під варти в залі Броварського міськрайонного суду Київської області. Це стало можливим, оскільки опівночі з 15 на 16 квітня добіг термін його утримання під вартою, якого не продовжили.

Адвокат Віктор Рибін тоді заявляв, що доказом того, що Рубан залишиться в Україні, стане наступне судове засідання, яке має відбутися 7 травня. Він також розповів про плани Рубана повернутися до питання обміну полоненими.

Нагадаємо, 8 березня 2018 року Володимира Рубана затримали в пункті пропуску під час виїзду з "ДНР". У меблях, які він перевозив у своєму автомобілі, знайшли велику кількість зброї. 9 березня йому оголосили про підозру в підготовці масових терактів.

За даними слідства, Рубан готував замах на президента Петра Порошенка, керівників силових структур та інших державних діячів. Зокрема, планувалося, що в урядовому кварталі обстріляють із гранатометів, мінометів і стрілецької зброї будівлі Верховної Ради, Адміністрації Президента і житлові будинки. Одночасно із цим мали підірвати гранати всередині парламенту і з застосуванням стрілецької зброї та вибухових пристроїв убити державних діячів і народних депутатів, присутніх на засіданні ВР.

22 березня 2018 року після зняття недоторканності в цій самій справі затримали депутата Верховної Ради Надію Савченко.