Ryanair може відкласти поставки літаків Boeing через нові мита у США
Ryanair, найбільший лоукостер Європи, може відкласти отримання літаків американської Boeing Co., якщо вони подорожчають через імпортні мита.
Про це заявив глава компанії Майкл О’Лірі в інтерв'ю Financial Times.
"Якщо щодо цих літаків будуть введені мита, є висока ймовірність, що ми відкладемо поставки", — заявив він.
Ryanair розмістила замовлення на закупівлю 25 літаків у Boeing. Поставки, за планом, почнуться в серпні цього року, але компанія може перенести їх на березень або квітень 2026 року.
"Ми можемо перенести їх і сподіватися, що здоровий глузд переможе", — сказав О’Лірі.
Він також зазначив, що будуть "серйозні дебати" з приводу того, чи будуть виробники, чи авіакомпанії нести витрати на мита: "Авіакомпанії скажуть, що платити повинен виробник. Я впевнений, що виробник наполягатиме на тому, щоб платила авіакомпанія".
Раніше глава Delta Air Lines Ед Бастіан заявив, що його компанія також буде готова призупинити отримання літаків з боку Airbus замість того, щоб платити мита на імпорт. Цього року Delta має отримати 10 широкофюзеляжних літаків Airbus, за даними консалтингової компанії Cirium.
Нагадаємо, Трамп 2 квітня заявив про введення 10%-вого мита на всі країни і підвищених тарифів для окремих країн. Трамп 9 квітня оголосив про 90-денну паузу в тарифах для найбільших торговельних партнерів.
Китай заявив, що підвищує мита на товари зі США до 125%.
15 квітня 2025 року стало відомо про те, що через мита президента США Дональда Трампа Китай зупинив поставки Boeing.