Ryanair може відкласти поставки літаків Boeing через нові мита у США

Поставки, за планом, почнуться в серпні цього року, але компанія може перенести їх на березень або квітень 2026 року.

Ryanair, найбільший лоукостер Європи, може відкласти отримання літаків американської Boeing Co., якщо вони подорожчають через імпортні мита.

Про це заявив глава компанії Майкл О’Лірі в інтерв'ю Financial Times.

"Якщо щодо цих літаків будуть введені мита, є висока ймовірність, що ми відкладемо поставки", — заявив він.

Ryanair розмістила замовлення на закупівлю 25 літаків у Boeing. Поставки, за планом, почнуться в серпні цього року, але компанія може перенести їх на березень або квітень 2026 року.

"Ми можемо перенести їх і сподіватися, що здоровий глузд переможе", — сказав О’Лірі.

Він також зазначив, що будуть "серйозні дебати" з приводу того, чи будуть виробники, чи авіакомпанії нести витрати на мита: "Авіакомпанії скажуть, що платити повинен виробник. Я впевнений, що виробник наполягатиме на тому, щоб платила авіакомпанія".

Раніше глава Delta Air Lines Ед Бастіан заявив, що його компанія також буде готова призупинити отримання літаків з боку Airbus замість того, щоб платити мита на імпорт. Цього року Delta має отримати 10 широкофюзеляжних літаків Airbus, за даними консалтингової компанії Cirium.

Нагадаємо, Трамп 2 квітня заявив про введення 10%-вого мита на всі країни і підвищених тарифів для окремих країн. Трамп 9 квітня оголосив про 90-денну паузу в тарифах для найбільших торговельних партнерів.

Китай заявив, що підвищує мита на товари зі США до 125%.

15 квітня 2025 року стало відомо про те, що через мита президента США Дональда Трампа Китай зупинив поставки Boeing.