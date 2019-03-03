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Рятувальники попереджають про значну небезпеку лавин у горах на Івано-Франківщині

1 березня в ДСНС повідомили, що від початку 2019 року в горах врятували 291 людину
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку в горах Івано-Франківської області.
Рятувальники попереджають про значну небезпеку лавин у горах на Івано-Франківщині Фото: Олесь Москальчук
"За даними Укргідрометцентру, 4 березня, у зв’язку з відлигою, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться в повідомленні ДСНС.
 
1 березня в ДСНС повідомили, що від початку 2019 року в горах врятували 291 людину.
 
Нагадуємо, що наприкінці лютого рятувальники повідомляли про загибель двох туристів під час сходження на гору Піп Іван Чорногірський.
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03 03 2019 11:34
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