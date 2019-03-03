Рятувальники попереджають про значну небезпеку лавин у горах на Івано-Франківщині 1 березня в ДСНС повідомили, що від початку 2019 року в горах врятували 291 людину

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку в горах Івано-Франківської області.

Фото: Олесь Москальчук

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