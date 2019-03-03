ВІДПОЧИНОК НОВИНИДержавна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку в горах Івано-Франківської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рятувальники попереджають про значну небезпеку лавин у горах на Івано-Франківщині
1 березня в ДСНС повідомили, що від початку 2019 року в горах врятували 291 людину
Фото: Олесь Москальчук
"За даними Укргідрометцентру, 4 березня, у зв’язку з відлигою, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться в повідомленні ДСНС.
1 березня в ДСНС повідомили, що від початку 2019 року в горах врятували 291 людину.
Нагадуємо, що наприкінці лютого рятувальники повідомляли про загибель двох туристів під час сходження на гору Піп Іван Чорногірський.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 03 2019 11:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО 97-річна американка Айріс Апфель підписала свій перший модельний контракт
- ФОТО Imagine Dragons у Києві як останній гарячий подих літа
- ФОТО Подих Карпат, - фото-відеорепортаж
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"
- 97-річна американка Айріс Апфель підписала свій перший модельний контракт