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У Карпатах загинули двоє туристів

На пошуково-рятувальний пост на горі Піп Іван доставили трьох туристів з сильним обмороженням
У Карпатах в Івано-Франківській області в п'ятницю, 22 лютого, загинули двоє туристів, які рухалися на гору Піп Іван-Чорногірський.
У Карпатах загинули двоє туристів Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

22 лютого о 21:30 на пошуково-рятувальний пост на горі Піп Іван Чорногірський звернулася група з восьми туристів. Троє туристів були транспортовані на ношах з сильним обмороженням (один з них без ознак життя), п'ятеро туристів прибули самостійно, повідомили в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на рятувальників.

За станом на 22:10 п'ятниці з цієї групи на горі Піп Іван загинуло дві людини, інші шість туристів перебувають у приміщенні рятувального поста. Загрози їхньому життю немає.

Нагадаємо, що у результаті сходження лавин в італійських Альпах загинули щонайменше п’ятеро людей.

 

 

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23 02 2019 10:23
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