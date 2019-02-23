НОВИНИУ Карпатах в Івано-Франківській області в п'ятницю, 22 лютого, загинули двоє туристів, які рухалися на гору Піп Іван-Чорногірський.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Карпатах загинули двоє туристів
На пошуково-рятувальний пост на горі Піп Іван доставили трьох туристів з сильним обмороженням
Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
22 лютого о 21:30 на пошуково-рятувальний пост на горі Піп Іван Чорногірський звернулася група з восьми туристів. Троє туристів були транспортовані на ношах з сильним обмороженням (один з них без ознак життя), п'ятеро туристів прибули самостійно, повідомили в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на рятувальників.
За станом на 22:10 п'ятниці з цієї групи на горі Піп Іван загинуло дві людини, інші шість туристів перебувають у приміщенні рятувального поста. Загрози їхньому життю немає.
Нагадаємо, що у результаті сходження лавин в італійських Альпах загинули щонайменше п’ятеро людей.
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