У Карпатах загинули двоє туристів

У Карпатах в Івано-Франківській області в п'ятницю, 22 лютого, загинули двоє туристів, які рухалися на гору Піп Іван-Чорногірський.

22 лютого о 21:30 на пошуково-рятувальний пост на горі Піп Іван Чорногірський звернулася група з восьми туристів. Троє туристів були транспортовані на ношах з сильним обмороженням (один з них без ознак життя), п'ятеро туристів прибули самостійно, повідомили в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на рятувальників.

За станом на 22:10 п'ятниці з цієї групи на горі Піп Іван загинуло дві людини, інші шість туристів перебувають у приміщенні рятувального поста. Загрози їхньому життю немає.