Рибалка провів в океані 11 днів у морозилці і вижив

Акули оточили морозилку. Я думав вони на мене нападуть. Я залишився нагорі морозилки, я не спав і не їв просячи Бога послати когось, щоб врятувати мене

Бразильський рибалка провів 11 днів ховаючись у морозильній камері після того, як його човен затонув в Атлантичному океані.

Про це повідомляє Record TV, пише УНН.

Ромуальдо Маседо Родрігес був на риболовлі, яка мала тривати три дні, коли його човен почав набирати воду і затонув біля берегів північної Бразилії. Він сховався в морозильнику, щоб залишитися в живих, і був знайдений іншою групою рибалок 11 днів по тому.

Повернувшись до Бразилії, чоловік сказав: "Акули оточили морозилку. Я думав вони на мене нападуть. Я залишився нагорі морозилки, я не спав і не їв просячи Бога послати когось, щоб врятувати мене".

Він додав, що не вміє плавати.

Родрігес розповів, що коли рибалки прибули, то почули шум і побачили морозильну камеру і таким чином врятували його.

"Вони думали, що там нікого немає. Потім потихеньку зупинилися, у мене зір уже тьмянів, тоді я підняв руки і попросив допомоги"