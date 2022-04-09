RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Рибалка провів в океані 11 днів у морозилці і вижив

Акули оточили морозилку. Я думав вони на мене нападуть. Я залишився нагорі морозилки, я не спав і не їв просячи Бога послати когось, щоб врятувати мене
Бразильський рибалка провів 11 днів ховаючись у морозильній камері після того, як його човен затонув в Атлантичному океані.
Рибалка провів в океані 11 днів у морозилці і вижив Фото: скріншот
Про це повідомляє Record TV, пише УНН.
 
Ромуальдо Маседо Родрігес був на риболовлі, яка мала тривати три дні, коли його човен почав набирати воду і затонув біля берегів північної Бразилії. Він сховався в морозильнику, щоб залишитися в живих, і був знайдений іншою групою рибалок 11 днів по тому.
 
Повернувшись до Бразилії, чоловік сказав: "Акули оточили морозилку. Я думав вони на мене нападуть. Я залишився нагорі морозилки, я не спав і не їв просячи Бога послати когось, щоб врятувати мене".
 
Він додав, що не вміє плавати.
 
Родрігес розповів, що коли рибалки прибули, то почули шум і побачили морозильну камеру і таким чином врятували його.
 
 
"Вони думали, що там нікого немає. Потім потихеньку зупинилися, у мене зір уже тьмянів, тоді я підняв руки і попросив допомоги"
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 09 2022 21:17
ТЕГИ: океан, човен
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ситуація на Херсонщині. Том Купер кепкує з російських пропагандистів в тому числі на Заході

Ситуація на Херсонщині. Том Купер кепкує з російських пропагандистів в тому числі на Заході

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.