CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБразильський рибалка провів 11 днів ховаючись у морозильній камері після того, як його човен затонув в Атлантичному океані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рибалка провів в океані 11 днів у морозилці і вижив
Акули оточили морозилку. Я думав вони на мене нападуть. Я залишився нагорі морозилки, я не спав і не їв просячи Бога послати когось, щоб врятувати мене
Фото: скріншот
Про це повідомляє Record TV, пише УНН.
Ромуальдо Маседо Родрігес був на риболовлі, яка мала тривати три дні, коли його човен почав набирати воду і затонув біля берегів північної Бразилії. Він сховався в морозильнику, щоб залишитися в живих, і був знайдений іншою групою рибалок 11 днів по тому.
Повернувшись до Бразилії, чоловік сказав: "Акули оточили морозилку. Я думав вони на мене нападуть. Я залишився нагорі морозилки, я не спав і не їв просячи Бога послати когось, щоб врятувати мене".
Він додав, що не вміє плавати.
Родрігес розповів, що коли рибалки прибули, то почули шум і побачили морозильну камеру і таким чином врятували його.
"Вони думали, що там нікого немає. Потім потихеньку зупинилися, у мене зір уже тьмянів, тоді я підняв руки і попросив допомоги"
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04 09 2022 21:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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