Ринок землі: у листопаді кількість угод зросла на 40%
Про це йдеться в Огляді стану земельних відносин в Україні за листопад, опублікованому в Держгеокадастрі, пише Економічна правда.
"Після жовтневого сповільнення, у листопаді ринок землі демонструє істотні темпи росту. Порівнюючи з жовтнем – кількість транзакцій у листопаді виросла на 37%, а сукупний обсяг проданих земельних ділянок - на 43%, сягнувши рекордних 37 924,5 гектарів землі у обігу в листопаді", - йдеться в огляді.
Держгеокадастр виділяє два основні фактори, внаслідок яких сукупна площа землі в обігу зросла більше, ніж кількість транзакцій у відсотковому вимірі.
Перший фактор - у структурі транзакцій на один відсотковий пункт виріс відсоток транзакцій з землею для товарного сільськогосподарського виробництва.
Другим фактором є збільшення середньої площі ділянок для ведення особистого селянського господарства, середній розмір ділянки виріс на 0,1 га, медіанний - майже на 0,15 га.
Нагадаємо, що у державній електронній торговій системі ProZorro.Продажі оголошений перший аукціон з оренди комунальної землі сільськогосподарського призначення.
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