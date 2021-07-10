Перший земельний сезон у системі ProZorro проведуть в листопаді

Перший земельний аукціон в системі оголосила невелика сільська громада. Ми вітаємо, що прозору оренду комунальної землі сільськогосподарського призначення розпочинають саме органи місцевого самоврядування. Це правильний крок до ефективного використання земельних ресурсів громади, який допоможе залучити необхідні до бюджету кошти

У державній електронній торговій системі ProZorro.Продажі оголошений перший аукціон з оренди комунальної землі сільськогосподарського призначення.

Земельну ділянку площею 2,1 га виставила на аукціон Тавричанська сільська рада (Каховський район, Херсонська область).

Орендувати землю пропонують на 7 років. Стартова ціна річної оренди становить 10% від нормативної грошової оцінки ділянки — 5088 грн.

Розмір гарантійного внеску, необхідного для участі в аукціоні, становить 30% від стартової ціни - понад 1500 грн.

Аукціон відбудеться 9 листопада і проходитиме на підвищення ціни.

"Перший земельний аукціон в системі оголосила невелика сільська громада. Ми вітаємо, що прозору оренду комунальної землі сільськогосподарського призначення розпочинають саме органи місцевого самоврядування. Це правильний крок до ефективного використання земельних ресурсів громади, який допоможе залучити необхідні до бюджету кошти", — зазначила перша заступниця директора ProZorro.Продажі Дарина Марчак.

Публікація земельних аукціонів в системі ProZorro.Продажі відбувається через акредитовані майданчики, завдання яких допомагати продавцям (організаторам торгів) якісно підготувати лот до аукціону та залучити якомога більшу кількість учасників на аукціон. У системі наявні понад 40 таких майданчиків, що створює конкуренцію між ними та розширює коло тих, хто займається пошуком покупців на лоти.

Як повідомлялося, у вересні ProZorro розпочала торги з оренди державних та комунальних земель сільськогосподарського призначення і продажу та оренди земель несільськогосподарського призначення.