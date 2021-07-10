БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ державній електронній торговій системі ProZorro.Продажі оголошений перший аукціон з оренди комунальної землі сільськогосподарського призначення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перший земельний сезон у системі ProZorro проведуть в листопаді
Перший земельний аукціон в системі оголосила невелика сільська громада. Ми вітаємо, що прозору оренду комунальної землі сільськогосподарського призначення розпочинають саме органи місцевого самоврядування. Це правильний крок до ефективного використання земельних ресурсів громади, який допоможе залучити необхідні до бюджету кошти
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє ProZorro.Продажі.
Земельну ділянку площею 2,1 га виставила на аукціон Тавричанська сільська рада (Каховський район, Херсонська область).
Орендувати землю пропонують на 7 років. Стартова ціна річної оренди становить 10% від нормативної грошової оцінки ділянки — 5088 грн.
Розмір гарантійного внеску, необхідного для участі в аукціоні, становить 30% від стартової ціни - понад 1500 грн.
Аукціон відбудеться 9 листопада і проходитиме на підвищення ціни.
"Перший земельний аукціон в системі оголосила невелика сільська громада. Ми вітаємо, що прозору оренду комунальної землі сільськогосподарського призначення розпочинають саме органи місцевого самоврядування. Це правильний крок до ефективного використання земельних ресурсів громади, який допоможе залучити необхідні до бюджету кошти", — зазначила перша заступниця директора ProZorro.Продажі Дарина Марчак.
Публікація земельних аукціонів в системі ProZorro.Продажі відбувається через акредитовані майданчики, завдання яких допомагати продавцям (організаторам торгів) якісно підготувати лот до аукціону та залучити якомога більшу кількість учасників на аукціон. У системі наявні понад 40 таких майданчиків, що створює конкуренцію між ними та розширює коло тих, хто займається пошуком покупців на лоти.
Як повідомлялося, у вересні ProZorro розпочала торги з оренди державних та комунальних земель сільськогосподарського призначення і продажу та оренди земель несільськогосподарського призначення.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 10 2021 17:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На Закарпатті відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес
- ФОТО Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам