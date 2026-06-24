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Рютте став на захист НАТО після закидів Трампа

24 червня 2026, 17:13
Рютте став на захист НАТО після закидів Трампа
Він також наголосив, що союзники підтримують американські операції та нарощують оборонні витрати.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє невдоволення президента США Дональда Трампа Альянсом, однак наголосив, що саме завдяки його тиску союзники почали суттєво збільшувати оборонні витрати.

Про це Рютте сказав в інтерв'ю Fox News напередодні візиту до Білого дому.

Коментуючи чергову критику НАТО з боку Трампа, генсек Альянсу зазначив, що розчарування американського президента має під собою підстави, хоча не відображає загальної картини співпраці між США та союзниками.

"Що стосується НАТО, я знаю, що панує розчарування, але звернімо увагу, що це окремі випадки", – сказав Рютте.

Як приклад підтримки США з боку союзників він навів американську операцію "Епічна лють" проти Ірану. За словами генсека, для її проведення союзники надали необхідну інфраструктуру та логістичну підтримку.

Зокрема, близько 500 американських літаків використовували бази в Італії, а в Бухаресті довелося тимчасово скоротити кількість цивільних рейсів, щоб забезпечити дозаправку американської авіації.

Водночас Рютте відзначив роль Трампа у зміцненні НАТО, заявивши, що саме його вимоги щодо збільшення оборонних бюджетів змусили союзників активніше інвестувати у власну безпеку.

"Це робить Альянс сильнішим і водночас підвищує безпеку Сполучених Штатів", – наголосив він.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що може переглянути підходи до підтримки союзників по НАТО через недостатню, на його думку, допомогу з боку окремих держав Альянсу під час американської операції проти Ірану.

Попри напружені відносини з НАТО, президент США планує взяти участь у саміті Альянсу, який відбудеться наступного місяця.

Днями стало віломо, що Рютте вирушить до Вашингтона перед самітом НАТО на тлі напруженості зі США.

 
СШАНАТО

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