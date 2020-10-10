Ризький марафон скасований через коронавірус вперше з 1991 року
Уряд Латвії в п'ятницю на позачерговому засіданні ухвалив скасувати призначений на 10-11 жовтня Ризький марафон, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство BNS.
"В умовах, коли ми приймаємо рішення про обмеження на зібрання людей, проводити марафон в столиці - це безумство", - заявив прем'єр Латвії Кріш'яніс Каріньш.
Глава МВС Сандіс Гіргенс зазначив, що ризики безпеки завжди існують, і неможливо проконтролювати глядачів марафону.
Проти скасування марафону виступали міністри освіти Ілга Шуплінська, охорони здоров'я Ілзе Вінькеле і добробуту Рамона Петравіча.
Директор Ризького марафону "Rimi" Айгар Нордс, вислухавши побоювання міністрів, пов'язані з проведенням марафону в умовах захворюваності "Covid-19", що зростає, пояснив, що марафон планувалося провести на дев'яти дистанціях і з дотриманням всіх встановлених державою заходів безпеки. За його словами, організатори марафону все літо співпрацювали з Міністерством охорони здоров'я та Центром профілактики та контролю захворювань, щоб забезпечити проведення заходу без ризику зараження.
За словами Нордса, організатори з повагою поставляться до будь-якого рішення уряду.
Однак, заявив він, уряд, скасувавши захід в останній момент, має вирішити питання про компенсацію організаторам.
Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс назвав виступ Нордса "нахабним". "Пандемія теж не просить дозволу ні в уряду, ні у Сейму", - заявив він, додавши, що, якщо говорити про компенсації, конкретний випадок не буде розглядатися у відриві від інших.
Зі свого боку, представники Держканцелярії зазначили, що Кабінет міністрів не може заборонити приватний захід, і рішення може бути оскаржене в Конституційному суді.
Щоб знайти юридично коректний шлях скасування марафону, юристи запропонували внести поправки до правил про заходи епідеміологічної безпеки, якими передбачається, що до 31 грудня заборонені заходи на вулиці з кількістю учасників понад 300, на яких люди активно рухаються.
У Ризькому марафоні планувалася участь 15 тис. осіб.
Ризький марафон - щорічний марафонський забіг, що проходить на вулицях Риги. Перше змагання відбулося в 1991 році, відтоді проводиться щорічно в травні-червні. В останні роки в ньому брали участь тисячі бігунів з декількох десятків країн. Телетрансляція Ризького марафону відбувалась у всіх країнах ЄС.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Україна зіграє на Євро-2020 з переможцем матчу Грузія - Північна Македонія
- ВІДЕО Роналду забив більше ста м'ячів за збірну Португалії
- ВІДЕО Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал Вімблдону і встановила черговий рекорд
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"