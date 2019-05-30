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Саакашвілі не впевнений, що його партія піде на вибори в Раду

Саакашвілі зазначив, що не знає, чи зможе "Рух нових сил" знайти свої місце серед нових політиків
Екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі не має наміру обіймати посаду в Кабінеті міністрів і не впевнений, що його партія "Рух нових сил" піде на дострокові парламентські вибори 21 липня.
Саакашвілі не впевнений, що його партія піде на вибори в Раду Фото: ria.ru

"Маленька ніша залишається для нових політиків. Я не знаю, чи я зараз здатний, чи політсила здатна дуже швидко це зайняти", - зазначив він в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Я думаю, що зараз "Слуга народу" забере більшість цього парламенту. Я не бачу конкуренції. Залишиться меншість, в якої буде частина просто проросійського електорату", - сказав Саакашвілі.

Крім того, він запевнив, що відмовиться від посади в уряді, якщо йому таку запропонують.

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Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі, якому напередодні відновили українське громадянство, повернувся до України.

Додамо, раніше повідомлялось, що партія колишнього глави Одеської облдержадміністрації та екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі балотуватиметься на дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.

 

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30 05 2019 18:42
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