Саакашвілі не впевнений, що його партія піде на вибори в Раду
"Маленька ніша залишається для нових політиків. Я не знаю, чи я зараз здатний, чи політсила здатна дуже швидко це зайняти", - зазначив він в інтерв'ю Deutsche Welle.
"Я думаю, що зараз "Слуга народу" забере більшість цього парламенту. Я не бачу конкуренції. Залишиться меншість, в якої буде частина просто проросійського електорату", - сказав Саакашвілі.
Крім того, він запевнив, що відмовиться від посади в уряді, якщо йому таку запропонують.
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Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі, якому напередодні відновили українське громадянство, повернувся до України.
Додамо, раніше повідомлялось, що партія колишнього глави Одеської облдержадміністрації та екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі балотуватиметься на дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.
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