НОВИНИКолишній президент Грузії Михайло Саакашвілі слідом за Володимиром Зеленським пробігся по фонтану та виклав відео.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Саакашвілі слідом за Зеленським пробігся по фонтану, - ВІДЕО
"У Маріуполі, звичайно, фонтани хороші, але в Одесі не гірші"
Фото: ukranews.com
"У Маріуполі, звичайно, фонтани хороші, але в Одесі не гірші", - написав Саакашвілі у Facebook.
Нагадаємо, що 15 червня Володимир Зеленський у Маруіполі пробіг крізь фонтан.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 06 2019 15:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження