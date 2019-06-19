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Саакашвілі слідом за Зеленським пробігся по фонтану, - ВІДЕО

"У Маріуполі, звичайно, фонтани хороші, але в Одесі не гірші"
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі слідом за Володимиром Зеленським пробігся по фонтану та виклав відео.
Саакашвілі слідом за Зеленським пробігся по фонтану, - ВІДЕО Фото: ukranews.com

"У Маріуполі, звичайно, фонтани хороші, але в Одесі не гірші", - написав Саакашвілі у Facebook.

Нагадаємо, що 15 червня Володимир Зеленський у Маруіполі пробіг крізь фонтан.

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19 06 2019 15:36
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