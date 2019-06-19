Саакашвілі слідом за Зеленським пробігся по фонтану, - ВІДЕО "У Маріуполі, звичайно, фонтани хороші, але в Одесі не гірші"

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі слідом за Володимиром Зеленським пробігся по фонтану та виклав відео.

Фото: ukranews.com

"У Маріуполі, звичайно, фонтани хороші, але в Одесі не гірші", - написав Саакашвілі у Facebook. Нагадаємо, що 15 червня Володимир Зеленський у Маруіполі пробіг крізь фонтан.

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