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Садовий вирішив піти з посади голови "Самопомочі"

"Моя робота - це мер Львова. Думаю, що є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти повинен подати у відставку. Партія повинна вибрати нового керівника"
Лідер "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий заявив про готовність піти у відставку з посади голови партії.
Садовий вирішив піти з посади голови "Самопомочі" Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Садовий назвав неможливим надалі поєднувати роботу мера Львова і посаду партійного лідера, повідомляє LB.ua.

"Не можна бути одночасно мером і лідером партії. Це дуже важко. Я побачив це за ці п'ять років. Моя робота - це мер Львова. Думаю, що є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти повинен подати у відставку. Партія повинна вибрати нового керівника", - заявив політик.

При цьому Андрій Садовий зазначив, що залишиться в "Самопомочі" як член партії. Імені можливого нового лідера політсили він не назвав.

Нагадаємо, що згідно з результатами Національного екзит-полу, партія "Самопоміч" отримала 0,6% голосів і не проходить у Раду.

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