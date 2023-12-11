Саміт лідерів Латинської Америки щодо України відбудеться в Аргентині – Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg.
"В неділю Зеленський обговорив саміт з новим президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм в Буенос-Айресі", - розказав заступник глави зовнішньополітичного відомства президента України Ігор Жовква.
Прес-служба аргентинського глави відмовилася від коментарів.
"У нас була змістовна розмова.Ми обговорили багато речей, від формули миру в Україні до двосторонньої співпраці", - сказав Жовква.
Він додав, що поїздка до Аргентини була дуже продуктивною.
Президент України прагнув заручитися міжнародною підтримкою для створення умов щодо потенційних мирних переговорів і міцної угоди.
Зеленський здійснив подорож довжиною в 13 000 кілометрів до Буенос-Айреса, щоб відвідати інавгурацію Мілея, і зустрівся з колегами з Еквадору, Уругваю та Парагваю, пише агентство.
Український лідер також провів коротку бесіду з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб спробувати переконати його відмовитися від своїх заперечень проти просування вперед переговорів про вступ України до ЄС. Зеленський вилетів з Аргентини до США, де він планує заручитися підтримкою, оскільки запит президента Джо Байдена про військову допомогу застопорився в Конгресі.
Ми вчора писали, що Зеленський шукає підтримку та сприяє українській формулі миру в Латинській Америці.