Саміт лідерів Латинської Америки щодо України відбудеться в Аргентині – Bloomberg

Аргентина погодилася провести саміт з лідерами Латинської Америки на початку наступного року, оскільки Зеленський прагне заручитися підтримкою так званого Глобального Півдня у війні з росією.

Про це повідомляє Bloomberg.

"В неділю Зеленський обговорив саміт з новим президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм в Буенос-Айресі", - розказав заступник глави зовнішньополітичного відомства президента України Ігор Жовква.

Прес-служба аргентинського глави відмовилася від коментарів.

"У нас була змістовна розмова.Ми обговорили багато речей, від формули миру в Україні до двосторонньої співпраці", - сказав Жовква.

Він додав, що поїздка до Аргентини була дуже продуктивною.

Президент України прагнув заручитися міжнародною підтримкою для створення умов щодо потенційних мирних переговорів і міцної угоди.

Зеленський здійснив подорож довжиною в 13 000 кілометрів до Буенос-Айреса, щоб відвідати інавгурацію Мілея, і зустрівся з колегами з Еквадору, Уругваю та Парагваю, пише агентство.

Український лідер також провів коротку бесіду з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб спробувати переконати його відмовитися від своїх заперечень проти просування вперед переговорів про вступ України до ЄС. Зеленський вилетів з Аргентини до США, де він планує заручитися підтримкою, оскільки запит президента Джо Байдена про військову допомогу застопорився в Конгресі.

Ми вчора писали, що Зеленський шукає підтримку та сприяє українській формулі миру в Латинській Америці.