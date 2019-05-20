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"Самопоміч" підтримає відставку Гройсмана, - Садовий

"Це само собою розуміється. Якщо парламент президент вирішив розпустити, то така сама доля чекає і уряд"
Фракція "Самопоміч" готова підтримати відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.
"Самопоміч" підтримає відставку Гройсмана, - Садовий Андрій Садовий. Фото: dyvys.info
"Це само собою розуміється. Якщо парламент президент вирішив розпустити, то така сама доля чекає і уряд. Тим більше, він (Гройсман ) вже заявив, що йде на вибори, то все вже є зрозуміло", - заявив лідер фракції, міськголова Львова Андрій Садовий, повідомляє "Громадське".
 
Садовий також наголосив на необхідності ухвалення нового Виборчого кодексу, який передбачає пропорційну систему виборів з відкритими списками.
 
"Це дуже важливо. Зняття недоторканності - це критично важливо. Якщо такий закон буде проголосований, бажаючих піти в парламент буде набагато менше. Тоді не буде сенсу ховатися у парламенті. І, звичайно, відновити статус кво та проголосувати за закон, який би відновив кримінальну відповідальність за незаконне збагачення чиновників. От заради цього, я би, чесно кажучи, дав би шанс парламенту, один день, щоб всі показали, хто є хто", - сказав лідер "Самопомочі".
 
 
Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду. Він також закликав Кабінет міністрів України "взяти папір і ручку та подумати про майбутні покоління, а не про вибори".
 
"Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори. Я думаю, що люди це оцінять" — заявив Зеленський.
 
22 квітня Володимир Гройсман заявив, що сформує нову політичну силу для участі у виборах до Верховної Ради, які відбудуться восени 2019 року.
 
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20 05 2019 20:25
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