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Samsung може побудувати завод в США за 17 мільярдів доларів – медіа

Акції Samsung в понеділок подорожчали на 3%
Південнокорейська Samsung Electronics може інвестувати 17 мільярдів доларів в будівництво заводу з виробництва чіпів в Арізоні, Техасі або Нью-Йорку.
Samsung може побудувати завод в США за 17 мільярдів доларів – медіа samsung

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на документи і обізнані джерела, пише "Економічна Правда".

Компанія розглядає дві ділянки близько Фінікса, ще два в Остіні і великий промисловий комплекс в окрузі Дженесі, штат Нью-Йорк, повідомило одне джерело газети.

Важливим фактором у прийнятті рішення Samsung про розширення виробництва є стимули влади США, які можуть перевершити умови, пропоновані іншими країнами, і більш низькі витрати в інших регіонах.

Згідно із листуванням Samsung і влади Гудієра, на підприємстві може бути найнято до 1,9 тис осіб, а його експлуатація може початися до жовтня 2022 року. Місцева влада пропонує ряд стимулів, включаючи податкові пільги і поліпшення інфраструктури.

Представники влади Техасу, Арізони, Нью-Йорка і Samsung не відповіли на запит WSJ або відмовилися коментувати інформацію про завод.

Акції Samsung в понеділок подорожчали на 3%.

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25 01 2021 11:47
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