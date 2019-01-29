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Samsung почне замінювати пластик на папір в упаковці своїх товарів

Йдеться про упакування як телефонів, планшетів, так і побутової техніки
Компанія Samsung у першій половині 2019 року почне замінювати елементи з пластику в упакуванні товарів на паперові, а також виготовлені з переробленого та біопластику.
Samsung почне замінювати пластик на папір в упаковці своїх товарів Фото: Seong Joon Cho | Bloomberg | Getty Images

Для мобільних телефонів і планшетів використають пакування з целюлози. Також компанія змінить глянцеве покриття на пристроях для заряджання телефону на матове, яке виключить захисну плівку, що містить пластмасу, повідомляє Samsung.

Холодильники, кондиціонери та пральні машини упаковуватимуть в пакети, що містять перероблений пластик і біопластик.

"Ми віддані переробці ресурсів та мінімізації забруднення, що надходить від наших продуктів. Ми будемо застосовувати більш екологічно стійкі матеріали, навіть якщо це означає збільшення їх вартості", - зазначив представник компанії Кен Бін Чон.

З наступного, 2020 року, компанія планує використовувати лише паперове сертифіковане пакування.

Додамо, компанія Procter&Gamble разом з іншими компаніями-виробниками планує почати пакувати свою продукцію у багаторазову упаковку.

 
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29 01 2019 10:03
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