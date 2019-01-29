Samsung почне замінювати пластик на папір в упаковці своїх товарів
Для мобільних телефонів і планшетів використають пакування з целюлози. Також компанія змінить глянцеве покриття на пристроях для заряджання телефону на матове, яке виключить захисну плівку, що містить пластмасу, повідомляє Samsung.
Холодильники, кондиціонери та пральні машини упаковуватимуть в пакети, що містять перероблений пластик і біопластик.
"Ми віддані переробці ресурсів та мінімізації забруднення, що надходить від наших продуктів. Ми будемо застосовувати більш екологічно стійкі матеріали, навіть якщо це означає збільшення їх вартості", - зазначив представник компанії Кен Бін Чон.
З наступного, 2020 року, компанія планує використовувати лише паперове сертифіковане пакування.
Додамо, компанія Procter&Gamble разом з іншими компаніями-виробниками планує почати пакувати свою продукцію у багаторазову упаковку.
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