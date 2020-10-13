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Samsung представив новий бюджетний 5G-смартфон

Південнокорейська компанія Samsung представила новий смартфон Samsung Galaxy A42 5G.
Samsung представив новий бюджетний 5G-смартфон Фото: blogs.blouinnews.com

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

В апараті встановлений акумулятор із потужністю в 5 000 мегапампер за годину.

Розмір HD+ дисплею з активною матрицею на органічних світлодіодах смартфону становить 17,8 см. Усього на пристрої встановлені 5 камер – чотири на задній частині (48 Мп, 8Мп, 5Мп і 5Мп) та одна попереду (20 Мп).

Операційна пам'ять Galaxy A42 5G дорівнює 4 Гб, в внутрішня – 128 Гб. Завдяки додатковій карточці пам'яті можна розширити до 1 Тб.

 

Пристрій доступний у трьох кольорах: чорному, білому й сірому.

Вартість одного смартфону становить близько 455 доларів США.

До речі, Євросоюз і Південна Корея спільно розроблятимуть мережі 5G 

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13 10 2020 16:48
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