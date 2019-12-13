Samsung вже продала 1 мільйон гнучких смартфонів Galaxy Fold
Про це повідомив президент компанії Samsung Electronics Йон Сон, передає ITC, передає "Економічна правда".
Таким чином, обмежена доступність смартфонів і висока ціна не завадили Galaxy Fold стати успішним продуктом.
З огляду на те, що до кінця року ще залишається 2,5 тижні, Samsung цілком продати ще пару сотень тисяч Galaxy Fold.
Відзначається, що виробник попередньо прогнозує в наступному році наростити продажі гнучкого смартфону до 5-6 мільйонів одиниць.
Нагадаємо, що Роберт Ескобар, рідний брат загиблого колумбійського наркобарона Пабло Ескобар, випустив бюджетний гнучкий телефон Escobar Fold 1. Таким чином Ескобар хоче побороти Apple та довести, що смартфон може коштувати менш як 1000 доларів.
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