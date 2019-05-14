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САП дозволила екс-депутату Крючкову виїхати до Німеччини

Дозвіл діє 10 днів
Спеціалізована антикорупційна прокуратура дозволила колишньому депутату Верховної Ради, екс-голові правління ПрАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" Дмитру Крючкову тимчасово виїхати до Німеччини.
САП дозволила екс-депутату Крючкову виїхати до Німеччини Фото: Макс Левин / LB.ua

"Дали тимчасовий дозвіл на виїзд до Німеччини", - сказав він, зазначивши, що дозвіл діє 10 днів, інформує LB.ua з посиланням на "Українські новини".

На цей час з Крючкова зняли електронний браслет стеження і повернули йому закордонний паспорт.

Співрозмовник уточнив, що поїздка Крючкова "пов'язана зі сімейними обставинами". Підозрюваний просив випустити його для проведення операції дитині.

За словами заступника САП Володимира Кривенко, прокуратурі відомо про те, що Крючков залишив країну. Інформує "Українська правда".

Дозвіл дійсний з 9 по 20 травня.

Раніше екс-голова правління ПрАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" Дмитро Крючков, екстрадований з Німеччини в Україну, вийшов зі слідчого ізолятора під заставу 7 млн гривень.

Нагадаємо, що 17 квітня Солом'янський районний суд заарештував Крючкова на 45 днів з альтернативою застави в розмірі 7 млн гривень.

Крючков є фігурантом у справі про присвоєння 346 млн гривень "Запоріжжяобленерго", в якому понад 60% акцій належать державі. Його затримали в аеропорту "Бориспіль" у понеділок, 15 квітня.

Навесні 2018 року його затримали в Німеччині за запитом України, однак потім відпустили під заставу, незважаючи на вимоги НАБУ і САП про його екстрадицію.

Раніше журналісти "Схем" оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що Кононенко причетний до корупційних схем у сфері енергетики. Депутат заявив, що подасть на журналістів у суд.

 

 

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14 05 2019 12:20
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