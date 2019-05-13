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Савченко і Купрій хотіли зірвати Погоджувальну раду

Голова депутатського об’єднання "За майбутнього президента Зеленського" Віталій Купрій і позафракційний нардеп Надія Савченко намагалися зірвати Погоджувальну раду, вимагаючи якнайшвидше ухвалити рішення щодо інавгурації новообраного глави держави
Савченко наполягала на ухваленні рішення щодо проведення інавгурації 19 травня, а Купрій поклав на стіл Парубію наручники.
Савченко і Купрій хотіли зірвати Погоджувальну раду Фото: rada.gov.ua

"Є намагання зірвати засідання Погоджувальної ради, такі спроби робилися, але успіху вони не мали, бо Верховна Рада працює і буде працювати ефективно", - сказав Голова Верховної Ради Андрій Парубій. А також закликав Купрія і Савченко покинути засідання Погоджувальної ради, інформує "Укрінформ".

На переконання спікера, "люди, які очолюють міжфракційне об’єднання на підтримку Зеленського, сьогодні дискредитують український парламент, самого Зеленського і всі державні інституції". При цьому Парубій наголосив, що йому прикро і соромно коли "люди зі званням народного депутата сьогодні себе так ведуть на Погоджувальній раді".

Зрештою ані Купрій, ані Савченко не покинули засідання Погоджувальної ради. Парубій продовжив оголошувати питання, які плануються до розгляду упродовж поточного пленарного тижня.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано кілька постанов щодо дати проведення інавгурації. Народні депутати пропонують, зокрема, призначити її на 19, 20 травня або 1 червня.

Зеленський наполягає на даті 19 травня, тому звернувся до ВР з вимогою призначити інавгурацію саме на цей день. Разом з тим 19 травня є Днем пам'яті жертв політичних репресій, і тому деякі політики, історики, активісти наполягають, що це вкрай невдала дата для інавгурації новообраного глави держави.

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13 05 2019 13:07
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