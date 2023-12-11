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СБУ прокоментувала ліквідацію Киви

11 грудня 2023, 15:52
СБУ прокоментувала ліквідацію Киви
Фото: ssu.gov.ua
Сьогодні спецслужба прокоментувала інформацію масмедіа про її причетність до ліквідації зрадника Іллі Киви у понеділок.

Про це Служба безпеки України написала в Telegram-каналі

"Зважаючи на численну кількість запитів від ЗМІ щодо причетності СБУ до ліквідації злочинця і зрадника Іллі Киви, повідомляємо:

Служба безпеки України проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України. І як зазначав раніше Голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам", - йдеться в дописі. 

В СБУ також додали, що Василь Малюк неодноразово підкреслював, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом – по закону і по моралі. Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова. 

"А всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після нашої неминучої Перемоги", - написала українська спецслужба. 

Нагадаємо, що 6 грудня у Підмосков'ї знайшли тіло зрадника Іллі Киви

А пізніше в Головному управлінні розвідки Міноборони Україні підтвердили смерть зрадника і екснардепа Іллі Киви.

 

СБУспецопераціяКива

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