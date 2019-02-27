СБУ провела обшуки в охоронній фірмі УПЦ МП
Силовики встановили, що охоронні структури священика УПЦ МП ухилилися від сплати податків на суму понад 9 млн гривень (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу), йдеться на сайті СБУ.
За результатами проведених процесуальних дій правоохоронці отримали документальні матеріали, що свідчать про це.
Фото: ssu.gov.ua
Окрім цього, під час обшуків знайшли літературу антиукраїнського змісту, яка закликає до міжрелігійної ворожнечі, вогнепальну зброю та боєприпаси. Також встановлено зв'язок власника фірми з російськими парамілітарними структурами.
Фото: ssu.gov.ua
Нагадаємо, що в Запоріжжі затримали трьох осіб – двох виконавців та організатора – при спробі підпалити храм УПЦ МП у Дніпровському районі міста 16 лютого.
Служба безпеки заявляє, що спецслужби Російської Федерації готують напади на 20 храмів Московського патріархату на території України.
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