СБУ проводить обшуки УПЦ (МП) у Полтавській області

СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області, йдеться про Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ

Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів".

Повідомляється, що усі проводяться за участі представників церкви. Правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.

В СБУ підкреслили, що заходи відбуваються в межах чинного законодавства.

В останні тижні СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП у Києві та багатьох областях. Вони пов’язані з пропагандою "русского міра" у церквах УПЦ МП. Кільком священнослужителям повідомили про підозри.

Нагадаємо, що 2 грудня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону московського патріархату в Україні.