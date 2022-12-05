Матеріали:
Теми:

СБУ проводить обшуки УПЦ (МП) у Полтавській області

05 грудня 2022, 12:53
СБУ проводить обшуки УПЦ (МП) у Полтавській області
Джерело: ssu.gov.ua
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області, йдеться про Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ

Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів".

Повідомляється, що усі проводяться за участі представників церкви. Правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.

В СБУ підкреслили, що заходи відбуваються в межах чинного законодавства.

В останні тижні СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП у Києві та багатьох областях. Вони пов’язані з пропагандою "русского міра" у церквах УПЦ МП. Кільком священнослужителям повідомили про підозри.

Нагадаємо, що 2 грудня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону московського патріархату в Україні.

СБУПолтаваУПЦ МПпідозра

Останні матеріали

Російський мільярдер продає війну путіна cуспільству. Як Юрій Ковальчук допомагає давньому товаришу путіну - Wall Street Journal
Російський мільярдер продає війну путіна cуспільству. Як Юрій Ковальчук допомагає давньому товаришу путіну - Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 10:24
Титанічна оборона українців в районі Бахмута і просування на схід в районі Куп’янська – Том Купер
Cуспільство
Титанічна оборона українців в районі Бахмута і просування на схід в районі Куп’янська – Том Купер
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 07:05
Генерал Суровікін: Інший російський командувач? Частина ІІ – Мік Раян
Політика
Генерал Суровікін: Інший російський командувач? Частина ІІ – Мік Раян
Переклад iPress – 04 грудня 2022, 11:19
Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян
Політика
Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян
Переклад iPress – 04 грудня 2022, 10:02
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Політика
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2022, 10:19
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Технології
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
02 грудня 2022, 12:25
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Бізнес & Фінанси
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Олесь Євтєєв – 02 грудня 2022, 11:52
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI
Cуспільство
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI
Переклад iPress – 02 грудня 2022, 09:52
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється