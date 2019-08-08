СБУ розморозила інвестиції "АрселорМіттал"

Компанія інвестуватиме більше коштів у захист довкілля

Представники "АрселорМіттал Кривий Ріг" провели зустріч з президентом Володимиром Зеленським, під час якої домовились про збільшення інвестицій у сферу захисту довкілля.

Служба безпеки України розморозить інвестиційний проект компанії на 150 мільйонів доларів, повідомляє "Громадське" із посиланням на прес-службу "АрселорМіттал" 8 серпня.

Зустріч відбулася наприкінці липня 2019 року. Під час цієї зустрічі сторони домовились, що СБУ зніме арешт з майна "АрселорМіттал". Цей арешт заважав компанії реалізовувати інвестиції у її материнської компанії на загальну суму близько 150 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що 20 липня СБУ провела обшуки на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг".

В "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявили, що СБУ заморозила проект на 150 мільйонів доларів.

13 липня президент Володимир Зеленський розкритикував керівництво металургійного гіганта за шкоду екології. За його словами, за останні 5 років у Кривому Розі в середньому з'явилося плюс 25 тисяч онкохворих.

17 липня СБУ відкрила справу проти керівників промпідприємства через порушення норм екологічної безпеки.

18 липня "АрселорМіттал Кривий Ріг" прокоментував відкриту СБУ справу і натякнув на тиск на бізнес.

СБУ звинувачувало менеджмент підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій індійського бізнесмена, власника металургійної компанії "АрселорМіттал" Лакшмі Міттала.