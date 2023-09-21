Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Сенат затвердив кандидатуру Байдена на посаду голови Генштабу США

21 вересня 2023, 12:46
Сенат затвердив кандидатуру Байдена на посаду голови Генштабу США
Джерело: golosameriki
Більшість Сенату США підтримала на голосуванні 21 вересня головнокомандувача ВПС США генерала Чарльза К. Брауна на посаду очільника Генерального штабу США.

У середу ввечері Сенат США більшістю голосів затвердив генерала ВПС США Чарльза Брауна на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів. 

Про це повідомляє "Голос Америки".

Кандидатуру Брауна підтримали 83 зі 100 сенаторів. 

Раніше законодавці не могли затвердити Брауна і ще кількох кандидатів на вищі пости у військовому керівництві країни у зв'язку з опозицією з боку одного сенатора-республіканця.

Сенатори змогли розпочати голосування щодо призначення Брауна і ще двох кандидатів на вищі військові пости після того, як лідер демократичної більшості Чак Шумер застосував спеціальну процедуру, яка дала змогу обійти блокування голосування з боку республіканця Томмі Тубервіля.

Тубервіль почав блокувати затвердження на керівні посади в Пентагоні в березні на знак протесту проти політики, що проводиться керівництвом Міністерства оборони. У березні 2022 року Пентагон почав надавати оплачувані відпустки і відшкодовувати витрати військовослужбовицям, які змушені подорожувати в інші штати, щоб зробити аборт.

У Пентагоні заявляли, що блокування Тубервілем сотень кандидатів на керівні посади в Міністерстві оборони може мати далекосяжні наслідки.

Марк Міллі обіймав посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з 2019 року. Його призначив екс-президент США Дональд Трамп. Повноваження Міллі завершилися у вересні 2023 року.

Байден у травні цього року висунув кандидатуру Чарльза К. Брауна на посаду голови Генштабу США.

Байденмілліголова Генштабу США

Останні матеріали

Новий візит Зеленського до Вашингтона: подякувати США та забезпечити подальшу допомогу у війні – Мік Раян
Політика
Новий візит Зеленського до Вашингтона: подякувати США та забезпечити подальшу допомогу у війні – Мік Раян
21 вересня 2023, 13:30
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 2 – Том Купер
Політика
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 2 – Том Купер
21 вересня 2023, 12:00
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 1 – Том Купер
Політика
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 1 – Том Купер
20 вересня 2023, 19:30
Польська партія
Політика
Польська партія "Право і справедливість" бореться за голоси фермерів, розпалюючи антиукраїнські настрої – Міхал Шульджинський
20 вересня 2023, 12:00
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на
Політика
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на "чмобіків" веде до катастрофи – Том Купер
20 вересня 2023, 10:20
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
Політика
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
19 вересня 2023, 16:40
Закулісна
Політика
Закулісна "бондіана". Поки Британія ловить шпигунів, ті вже "захопили" Австрію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 19 вересня 2023, 13:45
Попри сповільнення українського контрнаступу. Резерви ВДВ на півдні зазнають не менших втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Попри сповільнення українського контрнаступу. Резерви ВДВ на півдні зазнають не менших втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 вересня 2023, 09:21
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється