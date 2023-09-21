Сенат затвердив кандидатуру Байдена на посаду голови Генштабу США

Більшість Сенату США підтримала на голосуванні 21 вересня головнокомандувача ВПС США генерала Чарльза К. Брауна на посаду очільника Генерального штабу США.

У середу ввечері Сенат США більшістю голосів затвердив генерала ВПС США Чарльза Брауна на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Кандидатуру Брауна підтримали 83 зі 100 сенаторів.

Раніше законодавці не могли затвердити Брауна і ще кількох кандидатів на вищі пости у військовому керівництві країни у зв'язку з опозицією з боку одного сенатора-республіканця.

Сенатори змогли розпочати голосування щодо призначення Брауна і ще двох кандидатів на вищі військові пости після того, як лідер демократичної більшості Чак Шумер застосував спеціальну процедуру, яка дала змогу обійти блокування голосування з боку республіканця Томмі Тубервіля.

Тубервіль почав блокувати затвердження на керівні посади в Пентагоні в березні на знак протесту проти політики, що проводиться керівництвом Міністерства оборони. У березні 2022 року Пентагон почав надавати оплачувані відпустки і відшкодовувати витрати військовослужбовицям, які змушені подорожувати в інші штати, щоб зробити аборт.

У Пентагоні заявляли, що блокування Тубервілем сотень кандидатів на керівні посади в Міністерстві оборони може мати далекосяжні наслідки.

Марк Міллі обіймав посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з 2019 року. Його призначив екс-президент США Дональд Трамп. Повноваження Міллі завершилися у вересні 2023 року.

Байден у травні цього року висунув кандидатуру Чарльза К. Брауна на посаду голови Генштабу США.